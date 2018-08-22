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Рабьо отклонил предложение ПСЖ по новому контракту

16:55 49 Читати українською
Рабьо отклонил предложение ПСЖ по новому контракту
Адриен Рабьо / Getty Images

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо отказался продлить контракт с парижским клубом.

ПСЖ предложил хавбеку Адриен Рабьо новый контракт, но полузащитник отказал клуба, сообщает Paris United.

Рабьо готов подписать новый контракт с ПСЖ, главное условие – зарплата в 9 миллионов евро

Действующее соглашение француза завершается летом 2019 года и его уже связывают с переходом в Барселону, Милан и Ювентус. Именно испанцы являются фаворитами в борьбе за полузащитника.

ПСЖ предложил игроку 7,2 млн евро в год, тогда как Барса готова платить 10 млн евро в год.

Рабьо рискует остаться без футбола на целый год из-за желания перейти в Барселону

Теги
Адриен Рабьо Адриен Рабьо Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Трансферы
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