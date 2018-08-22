Рабьо отклонил предложение ПСЖ по новому контракту

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Ребров у Ференцвароші: все про угорський клуб, який програв Динамо славетний фінал та розкрив Петряка-бомбардира
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Сегодня завершилась дисквалификация Срны, который был отстранен за употребление допинга на 17 месяцевИталия — 16:43 118
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Лунин может уйти в аренду в ВальядолидИспания — 14:41 237
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Экс-тренер академии Динамо стал ассистентом Реброва в ФеренцварошеМир — 13:52 231
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Зинченко почти потерял шанс перейти в Бетис – Рафинья закрыл перед украинцем двериИспания — 13:47 384
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