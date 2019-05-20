Рабьо отказался прийти на церемонию награждения ПСЖ

Опальный полузащитник французского Пари Сен-Жермен Адриен Рабьо проигнорировал празднование клубом чемпионского титула в Лиге 1.

Хавбек отказался посетить церемонию, сообщает L'Equipe.

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По информации издания, Рабьо стал единственным из приглашенных игроков, кто не посетил чемпионскую вечеринку ПСЖ. На церемонию празднования прибыли даже молодые игроки, а также дисквалифицированные и травмированные исполнители.

В конце декабря Рабьо запретили появляться в раздевалке ПСЖ и исключили из первой команды. Он отказался продлить контракт с французским грандом и вел переговоры с испанской Барселоной. Позже трансфер на Камп Ноу оказался на грани срыва из-за подписания "блаугранас" Фрэнки де Йонга.

Адриен Рабьо также находится в сфере интересов ряда английских клубов.

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