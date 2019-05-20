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Рабьо отказался прийти на церемонию награждения ПСЖ

20 мая 17:29 167 Читати українською
Рабьо отказался прийти на церемонию награждения ПСЖ
Адриен Рабьо / фото из соцсетей

Опальный полузащитник французского Пари Сен-Жермен Адриен Рабьо проигнорировал празднование клубом чемпионского титула в Лиге 1.

Хавбек отказался посетить церемонию, сообщает L'Equipe.

"Пришло время взять на себя больше ответственности, возможно, в другом месте", – Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ

По информации издания, Рабьо стал единственным из приглашенных игроков, кто не посетил чемпионскую вечеринку ПСЖ. На церемонию празднования прибыли даже молодые игроки, а также дисквалифицированные и травмированные исполнители.

В конце декабря Рабьо запретили появляться в раздевалке ПСЖ и исключили из первой команды. Он отказался продлить контракт с французским грандом и вел переговоры с испанской Барселоной. Позже трансфер на Камп Ноу оказался на грани срыва из-за подписания "блаугранас" Фрэнки де Йонга.

Адриен Рабьо также находится в сфере интересов ряда английских клубов.

"Все возвращается, когда-то Рабьо создаст проблемы ПСЖ", – Бен Арфа эмоционально прокомментировал победу в Кубке Франции

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ПСЖ ПСЖ Франция Адриен Рабьо Адриен Рабьо
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