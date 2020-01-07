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Рабьо опроверг слухи об уходе из Ювентуса

7 января 14:20 121 Читати українською
Рабьо опроверг слухи об уходе из Ювентуса
Адриен Рабьо / фото ФК Ювентус

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо заявил о желании продолжить карьеру в туринском клубе.

"Я точно остаюсь в Ювентусе, нет никаких проблем. Я уверен в клубе и тренере Сарри. 2019 год был сложным для меня, я приехал в Ювентус после долгого отсутствия игровой практики.

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Я рассчитываю адаптироваться в чемпионате Италии и к требованиям нового тренера. Надеюсь, 2020 год будет лучше, а я смогу помочь Ювентусу, используя весь свой потенциал", – цитирует Рабьо пресс-служба туринцев.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован Эвертон. К слову, француз провел 13 поединков в составе "Старой синьоры", не отметившись результативными действиями.

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