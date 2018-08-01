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Рабьо не перейдет в Барселону и подпишет новый контракт с ПСЖ, – СМИ

18:22 27 Читати українською
Рабьо не перейдет в Барселону и подпишет новый контракт с ПСЖ, – СМИ
Адриен Рабьо / Sports Illustrated

Полузащитник французского Пари Сен-Жермен Адриен Рабьо решил продолжить карьеру на Парк де Пренс.

23-летний хавбек отказался от возможности перехода в испанскую Барселону, сообщает Paris United.

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По информации издания, вместо трансфера в состав "блаугранас" Рабьо заключит новый контракт с парижанами. Воспитанник ПСЖ может подписать новое соглашение, сроки которой пока обсуждаются сторонами. Базовых вариантов два – до 2022 или 2023 года. Зарплата полузащитника может вырасти до 550 тысяч евро в месяц.

Ранее сообщалось, что Барселона готова подождать до следующего лета, чтобы подписать Рабьо бесплатно. Однако, наставник Пари Сен-Жермен Томас Тухель заявил о намерении удержать Рабьо в команде.

В сезоне 2017/18 Адриен Рабьо провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

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