"Роналду? Ключ к его успеху заключается в работе, работе и еще раз работе. И в футболе, и в других сферах. Он похож на Илона Маска, владельца компании Tesla. Они оба упорно работают, и никогда не останавливаются. С тех пор, как я работаю рядом с Криштиану, я вижу, что он проявляет большую строгость к себе в ежедневной работе. Мы часто повторяемся, говоря об этом, но секретов нет. У него точно есть природный талант, но этого мало. Это было бы слишком легко.

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Роналду очень разумно ведет себя со своим телом. В свои 36 лет он точно знает, как распределять нагрузки. Это то, чего невозможно научиться. Это состояние ума, вопрос свободы. Каждый день я чувствую, как от него исходит желание концентрироваться только на спортивные достижения. Несмотря на возраст и усталость, Роналду играет почти во всех матчах. Он тратит все силы. Его неутомимая целеустремленность является образцовой", – поделился Рабьо в комментарии журналисту Альфредо Педулле.

К слову, Роналду провел 40 матчей в текущем сезоне за Ювентус, отметившись 34 голами и 4 результативными передачами.

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