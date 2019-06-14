Рабьо может остаться в ПСЖ из-за смены спортивного директора парижан

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо продолжить защищать цвета парижан.

Адриен Рабьо имеет неплохие шансы остаться в парижском клубе, сообщает ESPN.

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Боссы ПСЖ уволили спортивного директора Антеро Энрике, у которого был конфликт с 24-летним хавбеком. На место Энрике парижане пригласили легенду Милана – Леонардо.

Отмечается, что новый спортивный директор поддерживает хорошие отношения с матерью Андриена, и выскоко ценит талант игрока.

Напомним, контракт Рабьо с ПСЖ завершается 30 июня. В прошлом сезоне Лиги 1 Рабьо из-за конфликта с тренерским штабом и спортивным директором провел лишь 14 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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