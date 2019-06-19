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Рабйо в шаге от перехода в Ювентус – на пути снова стала скандальная мать игрока

12:14 134 Читати українською
Рабйо в шаге от перехода в Ювентус – на пути снова стала скандальная мать игрока
Адриен Рабйо / Sky Sports

Адриен Рабйо согласовал контракт с туринским Ювентусом, но мать игрока, который хочет получить хорошие комиссионные за переход, стала на пути.

Адриен Рабйо согласился перейти в туринский Ювентус, сообщает Tuttosport. Француз подпишет контракт на 5 лет, за что получит подъемные в размере 7 млн евро.

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Правда, на пути снова стала скандальная мать полузащитника. Вероник Рабйо, которая одновременно является агентом своего сына, требует большие комиссионные для себя за переход футболиста.

Единственные, кто могут перехватить игрока у Юве – это Барселона и Манчестер Юнайтед. Правда, в случае переезда в Англию Рабйо будет выступать в Лиге Европы вместо Лиги чемпионов.

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