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Рабйо посетил ночной клуб после поражения ПСЖ от Манчестер Юнайтед

17:49 102 Читати українською
Рабйо посетил ночной клуб после поражения ПСЖ от Манчестер Юнайтед
Рабйо пренебрег ПСЖ

Хавбек ПСЖ Адриен Рабйо оказался в эпицентре скандала после вылета французского клуба из Лиги чемпионов.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

Рабйо, который отказался продлевать контракт с ПСЖ и был отправлен в дубль, посетил трагический для парижского гранда матч против МЮ, а затем отправился в популярный столичный клуб "Tam Tam".

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23-летний хавбек "зажигал" до самого утра и спровоцировал шквал критики со стороны фанатов ПСЖ, которые обвиняют его в отсутствии элементарного уважения к клубу, который дал ему все.

Ранее сообщалось, что Рабйо согласовал личный контракт с Барселоной, однако, выдвинув новые требования каталонскому гранду, сорвал сделку. Теперь футболиста связывают с Арсеналом и другими клубами АПЛ.

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Теги
Лига чемпионов ПСЖ - Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Адриен Рабьо Адриен Рабьо
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