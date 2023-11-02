Главный тренер Арсенала Микель Артета взял вину на себя после поражения от Вест Хэма (1:3) в Кубке английской лиги.

"Мы были недостаточно хороши, не боролись упорно. Я пытался предупредить их (игроков) в течение 48 часов, что нас ждет и насколько это будет важно.

Ошибка Зинченко в видеообзоре матча Вест Хэм – Арсенал – 3:1

В целом мы были даже близки к лучшему уровню. Это футбол, каждый матч является уникальным. То, что произошло несколько дней назад (5:0 в игре с Шеффилдом - прим.), уже забыто. Мы недостаточно активно угрожали сопернику.

Я хотел гораздо большего от своей команды. Многое нужно улучшить. После сегодняшней игры нам нужно понять, как это поражение использовать для победы над Ньюкаслом. Мы должны почувствовать эту боль", – цитирует наставника "канониров" BBC.

Напомним, что Арсенал вылетел из Кубка английской лиги, проиграв Вест Хэму (1:3). В 11 туре АПЛ подопечные Артеты сыграют против Ньюкасла в субботу, 4 ноября. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

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