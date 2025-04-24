“Были ли у меня контакты с российскими военными, когда они оккупировали Новую Каховку? Да, были. Первый раз – когда меня вызвали на Каховскую ГЭС. Это было как раз после того, как неподалеку расстреляли авто, погибла семья: дедушка, бабушка, невестка и двое маленьких детей. Водитель не остановился на блокпосту, по машине оккупанты открыли огонь. БТР его столкнул с дороги. Впоследствии скорая забрала тела – пятеро погибших.

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Второй случай был 26 февраля, когда ко мне в кабинет пришел военный с представителем оккупационных властей. Сказали, что я должен здесь сидеть, а они будут наблюдать. Я отказался сотрудничать. 15 апреля меня снова вызвали – пытались заставить дать интервью для российских каналов. Я отказался, даже если мне это будет стоить жизни. Мне тогда было 65 лет. Тот, кто пытался давить, в конце концов назвал меня "смелым дядей" и отпустил.

Отдельно пытались заставить организовать футбольный матч и выступить 9 мая – я сказал, что на это не пойду. Давления после этого больше не было", – цитирует Вгору Коваленко.

Ранее администратор херсонского Кристалла Николай Комаренко рассказывал об этом событии подробнее. "Для имитации мирной жизни девятого мая оккупанты провели в Новой Каховке футбольный турнир. Одна из команд вышла на поле в форме местной Энергии – видимо, чтобы получить поддержку местного населения. Тогда я и подумал: "Нет, ребята, даже если у нас в Херсоне такие "организаторы" найдутся, в форме моего родного Кристалла вы не сыграете". Это было принципиальным вопросом, ведь этот позор навсегда остался бы в истории клуба. А я не позволю рашистам позорить наши цвета. Материальной ценности эта форма не имеет, наш клуб всегда был, мягко говоря, небогатым. Но как символ она имеет большое значение для преданных болельщиков. Поэтому было важно, чтобы оккупанты не сыграли в футболках клубных цветов и с клубной эмблемой", – отмечал Комаренко.

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