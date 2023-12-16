"Я очень доволен. Выступление было хорошим. Была хорошая игра против команды, которая играет агрессивно с низким блоком.

Без фиаско Мудрика, зато с диким промахом другого форварда Челси – видео голов и обзор матча против Шеффилд Юнайтед

Во втором тайме мы изменили позиции Палмера и Рахима Стерлинга, мы пытались поставить Палмера и Мудрика на лучшую позицию перед воротами.

Я уверен, даже когда мы проигрываем. Я действительно верю в игроков и клуб. Теперь дело за тем, чтобы использовать это в следующем соревновании в четвертьфинале Кубка лиги.

Палмер? Для меня он – плеймейкер, игрок, который может связать команду. Он также способен забивать голы и отдавать голевые передачи. Вклад Коула Палмера с первого дня был огромным.

Мы не хотели рисковать с Нкунку и дали ему больше времени на восстановление" – цитирует наставника "синих" BBC.

Напомним, что Михаил Мудрик вышел в стартовом составе на матч против Шеффилд Юнайтед, но результативными действиями не отметился.

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