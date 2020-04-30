toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Пытаются оштрафовать за то, что говорит правду": Левченко поддержал голкипера российского клуба

12:49 9 Читати українською
"Пытаются оштрафовать за то, что говорит правду": Левченко поддержал голкипера российского клуба
Евгений Фролов / Фото из открытых источников

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал решение клуба Крылья Советов оштрафовать своего вратаря Евгения Фролова после критического интервью о политике России.

"Евгений Фролов – вратарь клуба Крылья Советов – в своем интервью сказал все абсолютно правильно. Теперь его пытаются оштрафовать за то, что он говорит правду.

В России умер 22-летний футболист при странных обстоятельствах – видео в день смерти тронуло чемпиона Европы и украинца

Где футбольная общественность, партнеры по команде, друзья? Евгений – мое уважение", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, 32-летний голкипер накануне дал интервью, которое наделало много шума – Фролов раскритиковал политику президента соседней страны Владимира Путина и российские власти в целом. Как следствие, его клуб решил оштрафовать своего игрока, а экс-боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев предложил футболисту эмигрировать из страны.

"У тебя нет прав, ты – раб": российский футболист наехал на Путина, его наказали и предлагают покинуть страну

blog_ava
Самые дорогие клубы АПЛ – сенсационный лидер, а Ливерпуль даже не в топ-3 с огромным отставанием
09:34
140
Теги
Евгений Фролов Евгений Фролов Мир Крылья Советов Крылья Советов Евгений Левченко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
3
час
:
33
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук