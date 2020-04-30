"Пытаются оштрафовать за то, что говорит правду": Левченко поддержал голкипера российского клуба

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал решение клуба Крылья Советов оштрафовать своего вратаря Евгения Фролова после критического интервью о политике России.

"Евгений Фролов – вратарь клуба Крылья Советов – в своем интервью сказал все абсолютно правильно. Теперь его пытаются оштрафовать за то, что он говорит правду.

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Где футбольная общественность, партнеры по команде, друзья? Евгений – мое уважение", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, 32-летний голкипер накануне дал интервью, которое наделало много шума – Фролов раскритиковал политику президента соседней страны Владимира Путина и российские власти в целом. Как следствие, его клуб решил оштрафовать своего игрока, а экс-боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев предложил футболисту эмигрировать из страны.

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