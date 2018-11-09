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Пышногрудая российская модель поделилась очень откровенными фото – через нее звезда Баварии покинул семью

11:18 491 Читати українською
Пышногрудая российская модель поделилась очень откровенными фото – через нее звезда Баварии покинул семью
Ольга Коробицына

Эффектная российская супермодель Ольга Коробицына разорвала соцсети своей свежей фотосессией.

В то время, как Ольга снималась в откровенных фотосессиях, звезда Баварии Родригес тайно переписывался с девушкой.

Ранее в СМИ появилась информация, что колумбийский полузащитник покинул семью через российскую модель.

О своих отношениях с футболистом заявляла и сама Коробицына. По ее словам, колумбиец сам связался с ней через одну из социальных сетей.

Хамес Родригес покинул семью ради русской модели, – СМИ

Next photo from the shoot

Публикация от Helga Lovekaty (@helga_model)

inspirational

Публикация от Helga Lovekaty (@helga_model)

Теги
Бавария Бавария Мир Хамес Родригес Хамес Родригес Девушки футболистов Девушка дня
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