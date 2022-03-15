– Я нахожусь в Луцке. Вступил в тероборону. Пока, слава богу, более-менее спокойно. Наблюдаем за тем, что происходит. На днях крылатые ракеты ударили по аэродрому, но наши люди – молодцы, панике не поддаются. Ждем и верим в победу, а она будет за Украиной.

– Как в целом настроение в городе?

– Радоваться особо нечему. Война – горе для всех. То, что происходит в Чернигове, Харькове, Сумах, Ирпене, Буче и других городах… С другой стороны, мы все объединились. Сейчас наш народ един как никогда. Украина сделала свой выбор и идет, куда хочет, в правильном направлении. "Козацькому роду нема переводу". Будем стоять до конца и землю нашу никому не отдадим.

Федецкий вспомнил, как Тимощук помогал украинским военным: "И после этого засунуть язык в жопу и молчать..."

– Много людей с востока Украины эвакуировались на запад нашей страны. В Луцке много переселенцев?

- Довольно много людей из Харькова, Киева. Мы все понимаем. Это горе, это страшно. То, как российские террористы ведут себя с мирным населением, невозможно описать нормальными словами. Даже не знаю, как это назвать. Когда смотришь на последствия обстрела роддома в Мариуполе… Бог им судья.

Путина ждет трибунал. Пусть эта скотина уже поскорее загнется. Из-за одного паразита страдает вся Украина. Слава богу, что нас поддерживает вся планета. Весь мир говорит об Украине и поддерживает нашего президента, – резюмировал Федецкий в интервью Fanday.

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