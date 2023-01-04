Евгений Селезнев в отсутствие серьезной работы в футболе посвятил себя миру моды.

Бывший нападающий сборной Украины показал интересную обновку своего гардероба.

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Селезнев оделся в полностью черный комплект, а изюминкой образа стала надпись на кофте: "Путин, иди на**й". Думаем, десятки миллионов украинцев согласятся с этим тезисом.

Напомним, сейчас 37-летний Селезнев остается без клуба. В декабре нападающий расторг контракт с Минаем и не может воплотить свою мечту – рекорд голов в элитном дивизионе Украины.

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