"Русские, тв**и, что же вы делаете? Путин, гнида, тебе вернется, с**а таким бумерангом. Страдают невинные люди от твоих ракет, бомб – скотина ты, разве можно так делать? Разве тебе не жалко? Ур*д ты.

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Ты уничтожаешь мам, которые даже не успели родить детей. Кто будет за это нести ответственность, мр*зь, но тебя разорвут и никогда в жизни не простят это. Русские, вы ур*ды, умрите и горите. Украина будет все. Слава Украине", – написал Корниенко в Instagram. Позже стори была удалена.

Отметим, что вчера россияне сбросили бомбу на роддом в Мариуполе, в котором на тот момент находились женщины с младенцами.

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