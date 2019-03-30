"Путин – х**ло". История создания легендарного хита от ультрас Металлиста – ему сегодня 5 лет

"Футбол 24" – о самом популярном фанатском заряде последних пяти лет.

Первое видео с новым хитом "Путин – х**ло" появилось 30 марта 2014 года. Его совместно исполнили фанаты Металлиста и Шахтера, которые прошли маршем по улицам Харькова перед поединком 23 тура УПЛ. По состоянию на тот момент Россия уже полномасштабно аннексировала Крым.

Очень быстро тему подхватили болельщики киевского Динамо и Карпат. Вскоре заряд распространился по всем украинским стадионам в Грузии, Литве. Популярность хита была настолько огромной, что его с удовольствием использовали на протестных акциях, в политической и культурной сферах, а сейчас напевают на разных континентах. "Путин – х**ло" неоднократно иполнялся на стадионах Евро-2016.

"Эта песня – заряд, в который могли вставляться разные фамилии, – объясняет "Футбол 24" фанат с 20-летним стажем, представившийся как пресс-атташе фан-движения Металлиста. – Впервые она прозвучала, когда у нас с Григорием Суркисом , тогдашним президентом ФФУ, были не очень хорошие отношения. Потом это немного забылось. Когда произошли революционные события, то, конечно, Путин стал новым "героем". Он туда прям просился. то есть, никто не сидел в раздумьях, какую бы злую песню о Путине придумать. Все произошло само собой".

Еще несколько бонусов. Наслаждаемся.

1. Динамо – Шахтер (16 апреля 2014)

2. Комментатор Андрей Столярчук на матче ЧМ-2014 Бельгия – Россия

3. Матч Беларусь – Украина в Борисове

4. Фанаты тбилисского Динамо в 2014-м

5. Болельщики сборной Алжира на ЧМ-2014

6. Англичане на Евро-2016

7. Танцевальная версия

"Путин х**ло", – английские фанаты признались в своей ненависти к России на Евро-2016