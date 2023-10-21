"Город уже был захвачен сепаратистами. Я поехал в Киев и обсудил ситуацию с Сергеем Палкиным. Он спросил меня: "Мигель, ты сможешь вернуться в Донецк?". К тому времени команды U-19 и U-21 все еще находились там, готовые начать сезон, я быстро согласился на решение этой задачи.

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Я прилетел в Харьков и уехал оттуда на минивэне вместе со своим переводчиком и водителем. Прибыл в Донецк, пройдя через 14 блокпостов. Четырнадцать! Когда я пересек линию фронта войны, то оказался в городе-призраке, потому что Донецк на тот момент был именно городом-призраком. В течение двух недель я тренировал команды U-19 утром и U-21 во второй половине дня на базе академии Шахтера.

За эти две недели мне поступило множество телефонных звонков от консула Португалии в Киеве. В этот период я стал свидетелем бомбардировки, ночных обстрелов. Это была уже явная война. Вскоре мне пришлось покинуть Донецк, потому что мой консул сказал мне: "Мигель, мы сообщим португальское правительство, что больше не собираемся брать на себя ответственность за тебя". Поэтому я перезвонил Сергею Палкину и сказал, что мне нужно уехать из города.

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Палкин попросил меня подождать, пока он составит план. Уже на следующий день он позвонил мне, и была организована колонна из двух или трех автобусов, в которых находились все футболисты из команд U-19 и U-21, а также я, мои украинские ассистенты, медицинский персонал. Впереди и позади нас ехала полиция. И вот так мы путешествовали по самой линии фронта. Сначала мы заехали в Россию, а потом вернулись в Украину. В итоге мы добрались до Полтавы. Позвольте мне отметить одну вещь, ведь это исторический факт. Год, когда мы были в Полтаве – это год, когда команда к U-19 годам вышла в финал Юношеской лиги УЕФА. Самым тяжелым годом клуба стал год крупнейшего спортивного достижения академии", – рассказал Кардосо в интервью The Gurdian.