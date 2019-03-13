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Путем Монако: Эмполи уволил Якини и вернет Андреаццоли, которого выгнал в ноябре

17:03 3 Читати українською
Путем Монако: Эмполи уволил Якини и вернет Андреаццоли, которого выгнал в ноябре
Джузеппе Якини / соцсети

Эмполи уволил главного тренера Джузеппе Якини и в ближайшее время объявит о повторном назначении Аурелио Андреаццоли.

Эмполи на своем официальном сайте сообщил об увольнении главного тренера Джузеппе Якини. Причиной стали неудачные результаты "голубых". Команда после 27 туров занимает 17 позицию в турнирной таблице, набрав 22 очка.

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Джанлука Ди Марцио, в свою очередь, передает, что клуб назначит предшественника Якини Аурелио Андреаццоли, которого уволили в его 54-й день рождения. Официально о его назначении объявят в ближайшее время.

Напомним, по похожей схеме действовал Монако, сначала заменив Леонарду Жардима на Тьерри Анри, и потом вернув португальца.

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