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"Путь к победе" – эффектное видео о победе Шахтера в Кубке УЕФА 2009

20 мая 15:36 64 Читати українською
"Путь к победе" – эффектное видео о победе Шахтера в Кубке УЕФА 2009
ФК Шахтар-2009

20 мая 2009 года Шахтер завоевал первый в своей истории европейский трофей.

Путь в Кубке УЕФА сезона-2008/09 "горняки" начали со стадии 1/16 финала, обыграв лондонский Тоттенхэм. Затем были побеждены московский ЦСКА, французский Марсель и киевское Динамо.

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Ровно 10 лет назад в Стамбуле состоялся финальный матч между Шахтером и Вердером. На 25-й минуте Луис Адриано с передачи Развана Раца открыл счет, но еще до перерыва бременцы отыгрались после мощного удара Налдо со штрафного.

Основное время поединка завершилось вничью, а развязка наступила в экстра-тайме, когда на 97-й минуте Дарио Срна прострелил с фланга, а Жадсон забил победный гол.

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