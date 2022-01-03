Ларссон, Жардел, Макай, Анри, Форлан, Тони, Тотти, Роналду. Каждый из них выигрывал "Золотую бутсу" год за годом на старте нового тысячелетия. Фамилия Кевина Филлипса, ставшего лучшим бомбардиром Европы в сезоне 1999/2000, вероятно, выбивается из категории звездных нападающих. Впрочем, те 30 голов нападающего Сандерленда могут удивить только тех, кто не следил за игрой Филлипса. Кстати, единственного англичанина, получавшего "Золотую бутсу".

На пути к признанию Кевин преодолел множество трудностей и выстрелил в неожиданный момент. В 1999 году Сандерленд повысился в классе, а ключевую роль в этом сыграл именно Филлипс со своими 23 голами в 26 матчах. Однако одно дело забивать Стокпорту и Гримсби и совсем другое – отмечаться в воротах Челси, Ньюкасла или Ливерпуля.

Больших успехов могло не быть, если бы не случай в юности. Кевин воспитывался в школе Саутгемптона, однако пробиться в главную команду не смог из-за низкого роста. Парня не видели в атаке и в качестве альтернативы закрывали им проблемные позиции – Филлипс играл на правом фланге обороны. Впрочем и в защите парень тоже не сверкал, поэтому простился со "святыми" и вернулся домой, в графство Хартфордшир, где выступал за местную полупрофессиональную команду Болдок Таун.

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Там его тоже использовали как защитника, однако из-за травм футболистов группы атаки тренер Иен Эллинсон, экс-игрок Арсенала, выпустил Филлипса в нападении. Тот не подвел и начал забивать с первых матчей. Забивал так много и умело, что в 1994-м Кевина подписал Уотфорд – безусловный прогресс и шанс на развитие. До этого Филлипсу удалось не сломаться, даже выступая в 8 английской лиге и параллельно работая в пекарне. И это в 20 лет.

Стоит заметить, что в прошлом году пандемия изрядно ударила по бюджету скромного Болдок Таун, и именно Кевин Филлипс, как самый известный бывший игрок, начал краудфандинговую кампанию по сбору средств в поддержку клуба.

Пресса писала о том, что Уотфорд по инициативе тренера Гленна Редера приобрел неизвестного нападающего за чрезвычайно скромные 10 тысяч фунтов. Пройдет три года и "шмели" получат за Филлипса в 60 раз больше. Однако не было легко Кевину и в составе Уотфорда, он преодолевал очередные испытания: перелом, год вне футбола и вылет команды в третий дивизион.

Филлипс забивает за Уотфорд / фото Уотфорд

В 1997 году Филлипса приобрел Сандерленд и тем самым осуществил одну из главных инвестиций в истории клуба. На следующие несколько сезонов (всего их было шесть) нападающий станет ключевым исполнителем команды. Помогал Кевину в этом 193-сантиметровый ирландец Найл Куинн. Экс-футболист Арсенала и Манчестер Сити на пару с Филлипсом забили 43, а затем 41 гол в двух сезонах и вывели свою команду в АПЛ.

1999-й оказался невероятным годом для Филлипса. В 25 он дебютировал в составе сборной Англии (пребывая в статусе игрока второго дивизиона), а в 26 сыграл первый матч в Премьер-Лиге. Голы не заставили себя ждать и уже во втором туре, пострадал хорошо знакомый Уотфорд – 2:0 благодаря дублю Кевина. Еще до конца года нападающий отметился 19 голами в АПЛ, а всего оформил 30 результативных ударов (и это в составе команды, финишировавшей седьмой в АПЛ).

Филлипс и Куинн / фото Сандерленд

Всего Филлипс забил больше ста голов за Сандерленд и входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба (за 142 года существования). Конец карьеры Кевина в составе "черных котов" сложно назвать успешным – серия из трех подряд нереализованных пенальти, постоянные травмы и статус запасного. В конце концов, Сандерленд вылетел из Премьер-Лиги, а Филлипс вернулся в Саутгемптон.

Выступление нападающего в составе "святых" можно считать успешным, ведь в среднем Кевин забивал в каждом третьем матче АПЛ и создал классный дуэт с молодым Питером Краучем. Однако с каждым сезоном результативность Филлипса уменьшалась, а форвард часто мигрировал: Астон Вилла, Вест Бромвич, Бирмингем, Блэкпул, Кристал Пелес и наконец-то Лестер.

Филлипс в тренерском штабе Лестера / фото Лестер

Именно в составе "лис" 40-летний Филлипс завершал карьеру и выводил команду в Премьер-лигу вместе с Варди, Дринквотером, Морганом и Марезом. В Лестере уже экс-нападающий и начал тренерскую деятельность, после чего также работал в Дерби и Сток Сити.

Несмотря на рекордный показатель в чемпионате 1999/2000, Филлипса нельзя назвать форвардом одного сезона. Бесспорно, Кевин не выступал за ведущие английские команды и не стал основным игроком сборной Англии, однако справедливо считается символом Сандерленда и имеет статус незаурядного нападающего в истории английского футбола.