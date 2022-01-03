Путь из пекарни в главные бомбардиры Европы: голеадор из английского подземелья
Ларссон, Жардел, Макай, Анри, Форлан, Тони, Тотти, Роналду. Каждый из них выигрывал "Золотую бутсу" год за годом на старте нового тысячелетия. Фамилия Кевина Филлипса, ставшего лучшим бомбардиром Европы в сезоне 1999/2000, вероятно, выбивается из категории звездных нападающих. Впрочем, те 30 голов нападающего Сандерленда могут удивить только тех, кто не следил за игрой Филлипса. Кстати, единственного англичанина, получавшего "Золотую бутсу".
На пути к признанию Кевин преодолел множество трудностей и выстрелил в неожиданный момент. В 1999 году Сандерленд повысился в классе, а ключевую роль в этом сыграл именно Филлипс со своими 23 голами в 26 матчах. Однако одно дело забивать Стокпорту и Гримсби и совсем другое – отмечаться в воротах Челси, Ньюкасла или Ливерпуля.
Больших успехов могло не быть, если бы не случай в юности. Кевин воспитывался в школе Саутгемптона, однако пробиться в главную команду не смог из-за низкого роста. Парня не видели в атаке и в качестве альтернативы закрывали им проблемные позиции – Филлипс играл на правом фланге обороны. Впрочем и в защите парень тоже не сверкал, поэтому простился со "святыми" и вернулся домой, в графство Хартфордшир, где выступал за местную полупрофессиональную команду Болдок Таун.
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Там его тоже использовали как защитника, однако из-за травм футболистов группы атаки тренер Иен Эллинсон, экс-игрок Арсенала, выпустил Филлипса в нападении. Тот не подвел и начал забивать с первых матчей. Забивал так много и умело, что в 1994-м Кевина подписал Уотфорд – безусловный прогресс и шанс на развитие. До этого Филлипсу удалось не сломаться, даже выступая в 8 английской лиге и параллельно работая в пекарне. И это в 20 лет.
Стоит заметить, что в прошлом году пандемия изрядно ударила по бюджету скромного Болдок Таун, и именно Кевин Филлипс, как самый известный бывший игрок, начал краудфандинговую кампанию по сбору средств в поддержку клуба.
Пресса писала о том, что Уотфорд по инициативе тренера Гленна Редера приобрел неизвестного нападающего за чрезвычайно скромные 10 тысяч фунтов. Пройдет три года и "шмели" получат за Филлипса в 60 раз больше. Однако не было легко Кевину и в составе Уотфорда, он преодолевал очередные испытания: перелом, год вне футбола и вылет команды в третий дивизион.
Филлипс забивает за Уотфорд / фото Уотфорд
В 1997 году Филлипса приобрел Сандерленд и тем самым осуществил одну из главных инвестиций в истории клуба. На следующие несколько сезонов (всего их было шесть) нападающий станет ключевым исполнителем команды. Помогал Кевину в этом 193-сантиметровый ирландец Найл Куинн. Экс-футболист Арсенала и Манчестер Сити на пару с Филлипсом забили 43, а затем 41 гол в двух сезонах и вывели свою команду в АПЛ.
1999-й оказался невероятным годом для Филлипса. В 25 он дебютировал в составе сборной Англии (пребывая в статусе игрока второго дивизиона), а в 26 сыграл первый матч в Премьер-Лиге. Голы не заставили себя ждать и уже во втором туре, пострадал хорошо знакомый Уотфорд – 2:0 благодаря дублю Кевина. Еще до конца года нападающий отметился 19 голами в АПЛ, а всего оформил 30 результативных ударов (и это в составе команды, финишировавшей седьмой в АПЛ).
Филлипс и Куинн / фото Сандерленд
Всего Филлипс забил больше ста голов за Сандерленд и входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба (за 142 года существования). Конец карьеры Кевина в составе "черных котов" сложно назвать успешным – серия из трех подряд нереализованных пенальти, постоянные травмы и статус запасного. В конце концов, Сандерленд вылетел из Премьер-Лиги, а Филлипс вернулся в Саутгемптон.
Выступление нападающего в составе "святых" можно считать успешным, ведь в среднем Кевин забивал в каждом третьем матче АПЛ и создал классный дуэт с молодым Питером Краучем. Однако с каждым сезоном результативность Филлипса уменьшалась, а форвард часто мигрировал: Астон Вилла, Вест Бромвич, Бирмингем, Блэкпул, Кристал Пелес и наконец-то Лестер.
Филлипс в тренерском штабе Лестера / фото Лестер
Именно в составе "лис" 40-летний Филлипс завершал карьеру и выводил команду в Премьер-лигу вместе с Варди, Дринквотером, Морганом и Марезом. В Лестере уже экс-нападающий и начал тренерскую деятельность, после чего также работал в Дерби и Сток Сити.
Несмотря на рекордный показатель в чемпионате 1999/2000, Филлипса нельзя назвать форвардом одного сезона. Бесспорно, Кевин не выступал за ведущие английские команды и не стал основным игроком сборной Англии, однако справедливо считается символом Сандерленда и имеет статус незаурядного нападающего в истории английского футбола.