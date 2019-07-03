"Пусть жалуется всю оставшуюся жизнь", – Ришарлисон жестко наехал на Месси после полуфинала Копа Америка

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон отреагировал на жалобы лидера сборной Аргентины Лионеля Месси относительно судейства в матче 1/2 финала Копа Америка.

"Теперь наступила очередь аргентинцев плакать. Пусть говорят. Бразилия в финале. Пусть они продолжают жаловаться всю оставшуюся жизнь", – цитирует Ришарлисона Ole.

Месси раскритиковал арбитраж после проигранного полуфинала Копа Америка

Напомним, аргентинцы после проигранного полуфинала (0:2) выразили претензии судейской бригаде. По мнению команды Скалони, арбитр не назначил два очевидных пенальти в ворота бразильцев, а также принял еще несколько странных решений.

К слову, Ришарлисон пропустит концовку Копа Америка из-за эпидемического паротита.

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