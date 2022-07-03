"У меня в России друзья еще оставались. Ну как. Были друзья, сейчас уже их нет. Было несколько звонков от ребят, с которыми я играл. Не знаю, что они хотели, я даже трубку не брал, мне неинтересно.

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О чем говорить? Услышать их сочувствия? Пусть они их засунут в далекое место. Мне оно не нужно. Мне хватает того, что мы видим сегодня. Дети, женщины, матери наши гибнут. Ребята молодые, у которых по трое детей – они сиротами становятся. О чем можно говорить? Они нас "денацифицируют" или как они там говорят. Пусть посмотрят на себя, а потом говорят о нас.

У нас не нацики воюют, у нас вся страна встала и сражается против них. Никто не хочет, чтобы они пришли сюда. А то, что у них нет мозгов, они уже рассказывают о ядерке – это их дела. Они же понимают, что если это сделают, то их тоже не будет. Не будет никого. Хотя их Путин и Лавров сами могут вот-вот тапки отбросить. Будем ждать. Чем быстрее это будет, может быть, тем лучше для нас..." – заявил Вернидуб в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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