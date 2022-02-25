Легендарный форвард днепрян переживает за страну, где провел лучшие годы своей карьеры.

"Пусть Украина живет, пусть Украина улыбается! Бог с тобой, Украина!" – написал в своем Instagram экс-нападающий Днепра, ныне выступающий за китайский Шицзячжуан. Также он записал видео в сторис, на котором заявил: "Украинский народ, я с тобой!"

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Кроме того, Матеус сделал репост записи, направленной мировому сообществу: "Закройте небо Украины! С остальным мы справимся сами".

Бразильский нападающий выступал за Днепр в 2011-2016 годах, забив 48 голов в 154 матчах (включая финал Лиги Европы). Матуэс известен своими проукраинскими взглядами и даже женился на украинке.

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