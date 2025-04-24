– Что у вас сейчас внутри – опустошение, усталость или что-то еще?

– Радость была, можно так сказать, спокойная, потому что очень тяжелый путь был именно к финалу Кубка Украины. Думаю, на нашем пути к финалу были самые сильные соперники, которых вообще можно представить. Поэтому, считаю, это не опустошенность, а просто мы можем выдохнуть, что наконец выиграли в Полесье, и немножко легче уже будет играть с ними следующие матчи, понимая, что можем забивать мячи этой команде. Но должен отметить, что мы имели очень много моментов, чтобы решить судьбу матча еще в основное время.

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– Кстати, что значит для вас этот момент: Шахтер наконец-то забил Полесью?

– Это значит, что этой команде также можно забивать, как и всем остальным. Потому что в тех матчах, что были у нас до этого, мы имели очень много моментов, но ... Я не знаю, может, они делают какие-то процедуры там с воротами, что у нас ничего не залетает никогда. И очень тяжело, вы же сегодня видели, когда было также много моментов, которые мы могли реализовать, но дотянули до дополнительного времени. Слава Богу, выиграли этот матч, и пусть теперь сегодня Шахтер наснится Полесью, – сказал Бондарь для пресс-службы Шахтера.

Напомним, перед игрой 1/2 финала Кубка Украины известный боксер и игрок житомирян Александр Усик сказал, что "Шахтеру Полесье уже снится". В финальном матче турнира "горняки" встретятся с киевским Динамо, игра состоится 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.

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