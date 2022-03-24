"Меня не беспокоит, что будет у россиян. Плохо им будет или хорошо. Мне по барабану. Меня волнует моя страна и мои люди, которые здесь живут. О россиянах я вообще не хочу говорить.

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Сегодня украинцы – это единая нация. Я никогда раньше не гордился так сильно, что я украинец. Сегодня быть украинцем – это бренд. Я искренне верю в наш народ и в нашу армию. То, что сегодня делает наша армия, сложно описать словами. Это фантастика. Оккупантов здесь не ждут, они не нужны.

Происходящее в России – это фашизм. Пусть они горят в аду и истребят друг друга – мне все равно. Сколько бы ни вырывали цветы – весна придет", – сказал Арановский в комментарии Футбол NEWS.

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