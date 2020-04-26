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"Пусть работают правоохранительные органы": народный депутат – о строительстве академии Руха

12:43 11 Читати українською
"Пусть работают правоохранительные органы": народный депутат – о строительстве академии Руха
Григорий Козловский / Фото из открытых источников

Народный депутат Украины от партии "Голос" Наталья Пипа сообщила, что прокуратура Львовской области изучает законность строительства академии Руха.

"К совести господина Козловского обращаться бесполезно, поэтому пусть работают правоохранительные органы. Сразу после совещания 17 апреля прокурорка Львовской области Ирина Диденко инициировала изучение законности приобретения права собственности и пользования территории вблизи Винниковского озера, вырубки части Винникивского леса и законность строительства спортивного комплекса. Поднимается вопрос о самовольном занятии этих земель, ограждении территории государственного лесного фонда, вырубке леса и строительных работах.

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Я уже была на официальном приеме у главной прокурорки Львовской области, которая меня заверила, что держит дело на контроле и заинтересована в проведении надлежащей проверки. Надеюсь, деньги не всесильны и справедливость восторжествует", - написала Пипа в своем блоге на сайте Zaxid.net.

Напомним, накануне Григорий Козловский презентовал строительство грандиозной клубной академии с соответствующей околофутбольной инфраструктурой.

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