– Юрий Николаевич, чего ждать украинским болельщикам в стартовых матчах против Франции и Азербайджана?

– Кто бы что ни говорил, но группа у нас непростая. Кроме упомянутых команд есть еще и упрямая Исландия. Тем не менее все украинцы хотят верить в лучшее для нашей сборной. В какой-то степени, может, и хорошо, что первым нашим соперником будут французы. Всегда хочется начинать любой турнир с положительного результата, а когда у соперников такой авторитетный оппонент, то главному тренеру не нужно лишний раз настраивать своих подопечных на этот бой.

– Многие говорят, что мы фавориты в борьбе за второе место.

– В группе предстоит сыграть всего шесть игр. Поэтому давайте дождемся хотя бы итогов первых двух поединков, тогда, возможно, можно будет сказать что-то более конкретное.

– Некоторые наши легионеры не имеют достаточной игровой практики, а тот же Виталий Миколенко и Роман Яремчук вылетели из-за травм. Это будет проблемой?

– Думаю, да. Тренироваться и играть, пусть даже в сильном чемпионате, это две большие разницы. Тот же Александр Зинченко, который является одним из лидеров команды, неизвестно, в каком сейчас состоянии. А потеря Миколенко и Яремчука, без сомнения, добавит головной боли Сергею Реброву.

– Учитывая все нюансы, достичь хотя бы ничейного результата в игре с Францией будет счастьем?

– Я понимаю, что хотелось бы, прежде всего, не проиграть. Но об этом ни в коем случае нельзя думать, иначе жди беды. Мы уже побеждали французов, и это должно стать стимулом для нынешней команды, которой под силу принести хоть немного радости украинцам в такое нелегкое для страны время. Соперник должен переживать, он же топ, а мы, как возможно, считают во Франции, так себе команда, поэтому для них будет трагедией проиграть. А раз так, то пусть думают, как справиться со сборной Украины, – сказал Вернидуб в комментарии Sport.ua.

Напомним, матч Украина – Франция состоится уже сегодня, 5 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

