"Мы с Цыганковым все вопросы будем решать. Я уже говорил об этом. Витя – динамовец, я думаю, что мы найдем какое-то взаимное согласие. У него год контракта, пусть он работает", – заявил Суркис в комментарии Профутбол Digital .

"Цыганков не рассматривает возможность продлить контракт с Динамо", – Цыган ы к

Недавно журналист Игорь Цыганык заявил, что Виктор не рассматривает вариант продолжения сотрудничества с Динамо. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года. Летом была информация о заинтересованности в услугах украинца от нескольких клубов из Европы.

К слову, 24-летний капитан "бело-синих" в этом сезоне провел 5 поединков, в которых успел отличиться двумя голами и одной результативной передачей.