"Это ложь. Пусть он лучше расскажет как гулял, как обманывал, которые в него с судами трудности. У него и в ФК РУХ были такие проблемы. Да, наши дороги с ним разошлись, и я не стал иметь с ним ничего общего – он все время что-то нарушал, все время все были плохими. То, что я ему закрыл путь в украинском футболе – так я вообще ни с кем не общался. Я наоборот помогал ему, что-то пытался. А он просто не тянул, вот и все.

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Честно, после того что он наговорил, даже хочется очную ставку. Какой-то бред. Вы знаете, это такой человек, у которого не получилось, а сейчас он обвиняет всех. Мы для него сделали все возможное, чтобы он в футбол играл. Арендарук столько денег позанимал у всех и пропадал, все время у него были какие-то проблемы. Плюс обвинить Шахтер – это вообще фейк. Руководство Шахтера тоже помогало ему.

В чем его проблема? В непрофессионализме. В том, что рано начал. Ему в Шахтере дали большие деньги и они его испортили. Он начал занимать, машины покупать и продавать. То есть, у него рано футбол закончился – в 16-17 лет. Когда он начал торговаться и бегать между Шахтером и Динамо, то сразу футбол исчез. А я ему помогал на том этапе, когда карьера пошла по наклонной. Мы хотели помочь, а видите, получается, что мы его закопали", – поделился Шаблий в комментарии Fanday.

Напомним, Арендарук воспитывался в академии Шахтера, однако шанс в основной команде "горняков" не получил. Попытки закрепиться в Мариуполе и львовском Рухе также не принесли успехов. Последним клубом Дениса стал польский Пяст Гливице.

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