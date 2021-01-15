"У Динамо в составе 32 футболиста. Это как в мультфильме "Простоквашино": "Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное". Если спокойно разобрать без болельщицких эмоций, и, учитывая экономическую ситуацию, которая возникла в европейском футболе, возможно, Динамо действительно нет смысла покупать футболистов.

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На мой взгляд, футболист, который пришел бы и сразу усилил эту команду, будет стоить очень дорого. А в Украине они вряд ли найдут такого игрока, поэтому придется брать иностранца, который приедет на хорошую зарплату. А дальше – дело выбора и переговоров.

Я не знаю, кто у Динамо в шорт-листе, кто там доступна цель. Чем брать каких-то "котов в мешке", которые неизвестно, смогут ли заиграть, лучше увидеть развитие того же Забарного, возвращение Беседина. Много вопросов, а ответ однозначен: пусть лучше играют свои, чем брать непонятно кого", – поделился Вацко в программе Вмикай Підігрів на ТК "Футбол 1".

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