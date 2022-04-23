"Все, что связано с Россией – я игнорирую. Их телевизионная пропаганда, как и армия, идет по трупам мирных жителей Украины. Я верю, что Россия в мировом сообществе будет изгоем.

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Российских спортсменов нужно отправлять за российским кораблем. Есть только единицы тех, кто осмелился высказаться против войны. Из футбольных людей только Федор Смолов, если я не ошибаюсь, высказался против этой агрессии. Все остальное – это биомасса. Пусть играют в своем вонючем местном чемпионате. Повторюсь, россию нужно изолировать, тогда всему миру станет легче.", – сказал Нагорняк в комментарии Zbirna.com.

Напомним, ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в международных соревнованиях. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций расторг спонсорский контракт с компанией "Газпром", который приносил УЕФА около 40 миллионов евро в год.

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