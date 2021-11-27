Экс-форвард "сине-желтых" Иван Гецко поделился впечатлениями от соперника, с которым украинцы сойдутся в борьбе за попадание на Мундиаль.

"У меня было предчувствие, что украинская сборная выйдет на пару сеяных – Шотландия и Уэльс. Все сложилось наилучшим образом, жребий был явно благосклонен к нам.

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Припоминается, в свое время нынешнего главного тренера сборной Украины Александра Петракова часто называли – фартовым. И ему действительно грех жаловаться: под его руководством главная команда страны при далеко не идеальной игре пробилась в плей-офф, теперь вот повезло с соперником в полуфинале. Это же не Италия или Португалия.

Я считаю, что наша сборная помастеровитее шотландской, вот только бы хозяева не выровняли шансы за счет характера. Впрочем, и у нас хватает искушенных бойцов. Напоследок хочу напомнить ребятам, что шанс выступить в финальной части чемпионата мира может быть раз в жизни. Пусть делают выводы", – сказал Гецко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок с шотландцами состоится 24 марта 2022 года. Сильнейший встретится с победителем пары Уэльс – Австрия

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