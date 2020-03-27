"Пусть бы Гвардиола говорил сам с собой": звезда Манчестер Юнайтед жалеет о конфликте с титулованным испанцем

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш вспомнил свою перепалку с тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой во время матча 29 тура АПЛ.

"Люди спрашивают: "Кто такой Бруну, чтобы заткнуть Гвардиолу, что он уже выиграл?". Но человек не зависим от того, что он выиграл или не выиграл.

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Сейчас я осуждаю себя. Возможно, лучшим ответом было молчать, и пусть бы Гвардиола говорил сам с собой. Но эта форма и моя горячая кровь мешает мне молчать", – приводит слова Фернандеша AS.

Напомним, португалец стал игроком Манчестер Юнайтед в январе. Лиссабонский Спортинг получил за него 55 млн евро. Бруну отличился 2 голами и 3 ассистами в своих первых пяти матчах в АПЛ.

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