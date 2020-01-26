Пушка Наингголана в видеообзоре матча Интер – Кальяри – 1:1

Интер на своем поле не смог обыграть Кальяри в рамках 21-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на сайте "Футбол 24".

Интер вышел вперед на 29-й минуте благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Помог аргентинцу ассистом Эшли Янг, оформив дебютную результативное результативное действие в Серии А.

Лечче без Шахова подвёргся разгрому в Вероне, Интер не удержал победу над Кальяри: 21-й тур Серии А, воскресенье

Не позволил "нерадзурри" праздновать победу их же игрок. Раджа Наингголан, выступающий за Кальяри на правах аренды, отличился в своем стиле – мощным ударом с дальней дистанции. Интересно, что Интер – любимая жертва "Ниндзя" в Серии А. Бельгиец забил в ворота миланцев 6 мячей, четыре из которых – на Сан-Сиро.