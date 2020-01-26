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Пушка Наингголана в видеообзоре матча Интер – Кальяри – 1:1

18:27 39 Читати українською
Пушка Наингголана в видеообзоре матча Интер – Кальяри – 1:1
Интер - Кальяри – 1:1 – видео голов и обзор матча

Интер на своем поле не смог обыграть Кальяри в рамках 21-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на сайте "Футбол 24".

29’ Лаутаро Мартинес
90+4’ Лаутаро Мартинес
 
Раджа Наингголан 78’
29’ Лаутаро Мартинес
78’ Раджа Наингголан
90+4’ Лаутаро Мартинес

Интер вышел вперед на 29-й минуте благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Помог аргентинцу ассистом Эшли Янг, оформив дебютную результативное результативное действие в Серии А.

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Не позволил "нерадзурри" праздновать победу их же игрок. Раджа Наингголан, выступающий за Кальяри на правах аренды, отличился в своем стиле – мощным ударом с дальней дистанции. Интересно, что Интер – любимая жертва "Ниндзя" в Серии А. Бельгиец забил в ворота миланцев 6 мячей, четыре из которых – на Сан-Сиро.

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Видеоновости Интер - Кальяри Раджа Наингголан Раджа Наингголан Кальяри Кальяри Интер Интер Италия
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