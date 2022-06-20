Серия А продолжает подводить итоги сезона-2021/22. На этот раз итальянцы решили выбрать топ-30 лучших голов прошлого чемпионата.

Аталанта начала голосование за лучший гол сезона – среди претендентов две пушки от Малиновского

Интересно, что лишь один игрок – полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини – сумел попасть в рейтинг дважды (на третье место "залетел" его гол в ворота Лацио, а на одиннадцатое – в ворота Вероны).

Гол украинского легионера Аталанты Руслана Малиновского в ворота Ювентуса в 25-м туре вошел в топ-20 и занял девятнадцатое место.

В пятерку лучших попали голы:

1. Тео Эрнандеса (Милан) в ворота Аталанты;

2. Антонио Кандревы (Сампдория) в ворота Удинезе;

3. Лоренцо Пеллегрини (Рома) в ворота Лацио;

4. Жоао Педро (Кальяри) в ворота Торино;

5. Лаутаро Мартинеса (Интер) в ворота Аталанты.

Напомним, по итогам сезона Аталанта заняла в турнирной таблице Серии А восьмую строчку, а в Кубке Италии остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв Фиорентине (2:3). В Лиге Европы бергамасков в полуфинал не пустил РБ Лейпциг.

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