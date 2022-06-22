Пушка Малиновского признана лучшим голом Аталанты в сезоне – видео роскошного выстрела украинца
Болельщики бергамасков выбрали гол Руслана Малиновского самым красивым по итогам сезона 2021/22.
Гол украинского полузащитника Руслана Малиновского был признан лучшим голом Аталанты в прошедшем сезоне.
Аталанта определила судьбу Малиновского – украинца хотел Ювентус
В голосовании, которое длилось почти две недели, болельщики были однозначны – выстрел нашего соотечественника в ворота Ювентуса со штрафного в 25-м туре Серии А вне конкуренции.
К слову, Малиновский стал уже третьим украинцем, чей гол получил звание лучшего в европейских клубах по итогам прошлого сезона. Ранее таких наград удостоились защитник Эвертона Виталий Миколенко (за гол в ворота Лестера) и защитник Брюгге Эдуард Соболь (за выстрел в ворота Унион Сент-Жилуаз).
Интересно, что Малиновский и Соболь забили свои шедевры после выхода на замену, а мяч Миколенко стал дебютным и единственным за ливерпульцев.
Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо