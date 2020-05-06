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Пушка Фернандиньо прибила мощный Металлист Маркевича – гол дня от Шахтера

15:23 62 Читати українською
Пушка Фернандиньо прибила мощный Металлист Маркевича – гол дня от Шахтера
Фернандиньо / Сайт Шахтера

Шахтер поделился приятными воспоминаниями о битве с харьковским Металлистом в концовке сезона 2011/12.

Победный удар Фернандиньо попал в рубрику "Гол дня" в твиттере "горняков".

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В первом тайме команды обменялись мячами Бланко и Адриано, но финальное слово было за Шахтером. Через пять минут после выхода из раздевалок Фернандиньо едва не порвал сетку ворот Дишленковича сверхмощным ударом из-за пределов штрафной – 1:2.

Победа над командой Маркевича позволила дончанам получить преимущество в отчаянной гонке с Динамо и все же вырвать золотые медали УПЛ 2011/12.

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