"Я делаю свой прогноз на основе того, что кое-что знаю изнутри клуба. Мой прогноз заключается в том, что Пушича не будет на следующий сезон. Второй или третий Шахтер, выиграет Кубок или не выиграет – Пушича не будет, не должно его быть.

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Кто придет вместо него – я сейчас не готов сказать. Я могу лишь сказать, что Белику нужно было дать шанс на эти последние два-три месяца хотя бы. Но мы понимаем, что вектор Шахтера – иностранный тренер, кого они там будут искать – будем слышать. Эдин Терзич, Арда Туран, еще кто-то там...", – сказал Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

Пушич возглавил Шахтер в октябре 2023 года. За время пребывания во главе "горняков", он выиграл чемпионат и Кубок Украины. Контракт специалиста с донецким клубом действует до лета 2026 года.

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