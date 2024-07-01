Главный тренер "горняков" Марино Пушич признался, будут ли у донецкого клуба этим летом новые игроки.

"Насчет трансферов – мы всегда заняты тем, чтобы улучшаться. Это часть нашей работы.

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Мы заняты сейчас этим. Мы ожидаем, что, возможно, через неделю у нас появятся какие-то хорошие новости", – сказал Пушич в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, недавно Шахтер объявил о подписании голкипера Колоса Кирилла Фесюна. Также из аренды вернулись Олег Очеретько, Кирилл Сигеев, Александр Драмбаев, Виктор Корниенко, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Иван Петряк, Антон Глущенко и Винисиус Тобиас.

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