– Полностью ли вы довольны командой сегодня, удалось ли выполнить все задуманное?

– В целом я очень доволен тем, как мы играли, а также тем, как мы упорно работали в определенные моменты. И я очень горжусь своими игроками, они заслуживают больших комплиментов за сегодняшнее выступление.

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– Как оцените игру защитников Шахтера в этом матче? Согласны с тем, что иногда во 2-м тайме чувствовалась определенная паника в защите, и было трудновато успокоить игру?

– Вам искусственный интеллект подсказал такой вопрос? Шучу.

Когда ты не реализуешь свои моменты и не забиваешь третий гол – а мы пытались это сделать, – то ваш соперник остается в игре. И в последние несколько минут, когда они задействовали в атаке всех своих физически мощных игроков, это были непростые для нас мгновения. Но мы справились очень хорошо.

Игроки Янг Бойз несколько раз создавали напряжение у наших ворот, но это не были стопроцентные возможности, потому что мы не позволяли им пробивать в створ, что было очень сильно с нашей стороны.

Это логичная часть игры, но дело тут не в сопернике. Если бы мы забили третий мяч, игра на этом завершилась бы. Но вспомните, как мы в конце второго тайма держали мяч около 2 минут на их половине поля. Это было очень приятно видеть.

Да, иногда они заставляли нас волноваться, но мы играли очень организованно и дисциплинированно, и каждый игрок выложился на полную. Поэтому это было великолепное выступление, – резюмировал Пушич в комментарии Tribuna.

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