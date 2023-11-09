"Война, клуб, тяжелые условия работы – конечно, все это заставляло задуматься.

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И все, кого я знал, советовали мне не делать этого (переходить в Шахтер, – прим.). Родные, друзья, знакомые. Но я не слушаю всех. Я с нетерпением ждал этого приключения. В жизни нужно выбирать свой путь.

Поскольку нам много приходиться быть в дороге, у меня есть время на подготовку. Хорошая подготовка очень важна. Я использую время по максимуму. Для меня длительные путешествия до сих пор в диковинку, я впервые переживаю подобное. Но мы не жалуемся. И прежде всего мы здесь для того, чтобы играть в футбол", – цитирует Пушича fr12.nl.

Напомним, контракт Марино с Шахтером рассчитан до лета 2026-го. Для 52-летнего боснийца это первый опыт самостоятельной работы на топ-уровне.

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