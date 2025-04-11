"Мистер – человек, который очень помог мне. В каждой ситуации моей жизни, которую я проходил за период своего пребывания в клубе, он действительно был рядом со мной. Он умеет открывать сердце и вдохновляет других его открывать – в том числе и меня. И он действительно помог мне в моем развитии и становлении футболиста.

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Отвечая на его вопрос, я считаю, что очень сильно развился за последний год прежде всего в физическом и ментальном аспектах – то, на чем он всегда акцентировал внимание, в чем он хотел, чтобы я рос.

Также очень важный аспект – продолжать наслаждаться игрой, чтобы она приносила удовольствие, ведь таким образом, делая то, что любишь, и любя то, что делаешь, ты можешь дарить удовольствие всем вокруг и расти как личность и профессионал в своем деле изо дня в день", – сказал Эгиналдо в интервью YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, Марино Пушич возглавил "горняков" в октябре 2023 года и выиграл с командой чемпионат и кубок Украины сезона 2023/24. Сейчас Шахтер занимает третью строчку в турнирной таблице УПЛ с 47-ю зачетными баллами. Отставание от нынешнего лидера чемпионата – Динамо составляет 10 очков.

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