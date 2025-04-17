Наставник Шахтера Марино Пушич после победы над Кривбассом (2:1) подчеркнул, что его команда до сих пор борется за титул УПЛ.

"Много туров впереди, шансы еще есть. Мы сделаем все возможное, чтобы еще побороться за первое место. Будем бороться до последнего тура.

Шахтер подписал игрока, который не подошел Динамо – на таланта охотилась европейская сборная

Нам еще играть против Динамо, поэтому борьба не закончена", – цитирует Пушича официальный сайт Кривбасса.

Напомним, ранее наставник "горняков" заявлял, что команда потеряла шансы на чемпионство, и новая цель – второе место.

Сейчас Шахтер занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея 53 балла. Выше находится Александрия с 54 пунктами, а на первой позиции находится Динамо с 60 очками.

Шахтер удержал победу над Кривбассом и вплотную подошел ко второму месту – Илич повторил неудачу Хулиана Альвареса