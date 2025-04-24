– Вы прибегли к определенной ротации, и мы увидели сегодня Матвиенко в опорной зоне. Это уже Матвиенко на перспективу в опорной зоне или видим его не впервые на этой позиции?

– Возможно, в следующем матче он начнет на позиции "десятки". Иногда мне нравится ставить игроков на непривычные для них позиции, я не думаю о расстановках или формации, для меня это просто номера. Игроки должны уметь адаптироваться, быть свободными в своей игре, создавать пространство и возможности, а не ориентироваться на какие-то условные позиции. И, как по мне, Коля полностью справился с поставленной задачей – как с мячом, так и без мяча, он продемонстрировал, что может играть на этой позиции и делать это достойно. Действительно, приятно видеть, что он – игрок мультифункционального калибра.

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Однажды мы попробовали подобную формацию на тренировке и также во время одной из товарищеских встреч, и я почувствовал уверенность, что он может сегодня принести результат в такой роли.



– После того, как Степаненко покинул клуб, говорят, что Шахтер в поисках опорного полузащитника. Насколько Матвиенко может быть равноценной заменой Тарасу в ближайшее время?

– Может. Он левоногий игрок, очень умный и опытный игрок – это то, в чем мы нуждаемся. Мы в поиске этой части, потому что в целом у нас очень талантливая молодая команда, и, как вы могли заметить, в межсезонье и в течение всего сезона мы очень сильно обновили наш состав. И это важно – сохранить этот баланс в момент, когда вы обновляете команду, сохранить игроков с опытом – таких, как Николай.

И я действительно доволен тем, как он добавил этого опыта, добавил этой уверенности в центре поля. Это то, чего мы сегодня нуждались, и это мой ответ вам, – сказал Пушич для Профутбол Digital.

Напомним, Шахтер обыграл Полесье в полуфинале Кубка Украины (1:0). В финальном матче подопечные Марино Пушича сыграют против Динамо, которое в 1/2 финала турнира одержало победу над Буковиной (4:1).

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