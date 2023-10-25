"Прежде всего спасибо за теплый прием в Шахтере. Мне сказали: "Добро пожаловать в семью", и я это почувствовал. Решение не было для меня легким, ведь я получал удовольствие и достигал успехов, работая в Фейеноорде. Но иногда в жизни ты принимаешь другое решение, ты должен это делать. У меня были хорошие предчувствия по этому проекту и людям, они смогли убедить меня в этом. Я вижу большой потенциал у этой молодой команды. Все это и заставило меня сделать этот новый шаг.

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Мы играли против Шахтера с Фейенордом, я много изучал их, поэтому знаю немало характеристик команды. Как я уже говорил, у нее есть большой потенциал играть в хороший футбол. Конечно, со временем мы будем развиваться и лучше понимать друг друга. Верю, что игроки могут усовершенствовать себя и выйти на более высокий уровень. У нас была короткая встреча с футболистами, мы познакомились друг с другом, я показал несколько видеороликов и мы начали работать вместе. Первые впечатления всегда оказываются правдивыми, и в этот раз они, безусловно, хороши. Я ощущаю положительную энергию от команды, это хороший знак для начала работы.

Происходят ужасные вещи, и я сочувствую людям в Украине. Я уже говорил игрокам, что когда мне было 19-20 лет, я находился в примерно такой же ситуации, когда был в Югославии. Это всегда неприятно, ужасно. Я сочувствую людям, чувствую многое. Но я сказал игрокам: "Всегда есть надежда, и вы должны бороться за нее, за своих болельщиков и фанатов. Вы представляете свою страну и свой город. Поэтому вы всегда должны быть на пике формы". Против Барселоны мы увидим, на каком уровне мы в настоящее время находимся. Мне самому интересно, как мы будем бороться", – сказал Пушич в интервью пресс-службе Шахтера.

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