Во вторник, 24 октября, защитник роттардамской команды Давид Ганцко и главный тренер Арте Слот подтвердили, что Марино Пушич возглавит Шахтёр. "Он был важной частью команды. Особенно в вопросе стандартных положений. Он всегда работал с большой страстью", – цитирует Ганцко Voetbal International.

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Согласно источнику, именно Пушич отвечал за анализ игры двух будущих соперников Фейеноорда, Лацио и Твенте. Из-за неожиданного ухода специалиста в Шахтёр роттердамский клуб возложил эти обязанности на Сипке Хулсхоффа.

"Сипке придется поработать немного усерднее", – пошутил Слот по этому поводу.

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