Пушич отвечал за анализ игры Лацио и Твенте – Фейеноорд в срочном порядке заменил аналитика
Защитник Фейеноорда Давид Ганцко рассказал, в чём бывший помощник Арне Слота Марино Пушич отлично себя зарекомендовал.
Во вторник, 24 октября, защитник роттардамской команды Давид Ганцко и главный тренер Арте Слот подтвердили, что Марино Пушич возглавит Шахтёр. "Он был важной частью команды. Особенно в вопросе стандартных положений. Он всегда работал с большой страстью", – цитирует Ганцко Voetbal International.
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Согласно источнику, именно Пушич отвечал за анализ игры двух будущих соперников Фейеноорда, Лацио и Твенте. Из-за неожиданного ухода специалиста в Шахтёр роттердамский клуб возложил эти обязанности на Сипке Хулсхоффа.
"Сипке придется поработать немного усерднее", – пошутил Слот по этому поводу.