"Думаю, я могу быть доволен многими вещами: особенно тем, как мы действовали с мячом, контролировали его, и наша реакция на потерю мяча была великолепной. Мы демонстрировали высокий прессинг, хорошую интенсивность и контролировали игру с первых секунд, так что это было отлично с нашей стороны. Что бы я хотел усовершенствовать, так это то, что в первом тайме мы слишком много играли в середине поля, иногда с великолепными комбинациями, но если вы много играете через центр, то вы неподобающе используете фланги, и из-за этого мы не создали больше серьезных моментов.

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Мы имели, возможно, две-три возможности, но, по моему мнению, их могло быть больше. Мы это изменили во втором тайме – добавили разнообразия в атаки, лучше используя наши фланги и позиции. Поэтому мы лучше атаковали, чтобы создавать более качественные возможности. В общем после нашей победы со счетом 3:0 я очень доволен тем, как моя команда играла сегодня, за исключением вещей, которые я упомянул. А насчет нашего отношения и энергии – это была замечательная игра. Но определенные моменты мы могли сделать лучше в первом тайме.

Что я сказал в перерыве матча, что команда смогла забить трижды во втором тайме? Сказано было немного, если быть честным. Мы и в первом тайме имели хорошую энергию, мы играли очень хорошо, но слишком много использовали центральную зону поля, поэтому мы начали больше действовать за ее пределами. Нам надо было больше растянуть соперника, и поэтому мы выходили на лучшие позиции. На самом деле это все. Мне нравилась наша энергия, дисциплина, то, как мы старались играть. Однако, повторюсь, было немножко много действий через середину, нам нужно было больше флангов.

Гол Невертона, когда он обыграл четырех защитников, – он часто так делает на тренировках? Нет-нет, он это делает. Хотя это не значит, что ему такое всегда удается. На самом деле это был хороший гол, я был очень рад за него. Как я уже говорил, он молодой, талантливый футболист, но на его позиции также действуют замечательные игроки, поэтому следует иметь терпение. И потому, что он очень усердно работал во время тренировок и пытался усовершенствоваться, я дал ему сегодня шанс сыграть – он отплатил двумя голами и хорошим настроением. Поэтому я очень рад за Невертона, доволен его игрой и двумя голами. Это полезно и для его уверенности, это было приятно видеть", – приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

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