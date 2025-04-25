– За месяц Шахтер дважды сыграет с Динамо: один матч состоится в рамках УПЛ, а другой - в Кубке Украины. Чего ожидать от этих поединков с точки зрения спортивной агрессии и адреналина?

– Как я всегда говорю своим игрокам, мы – Шахтер, и мы всегда выходим на поле, чтобы побеждать. И так будет независимо от соперника.

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Конечно, матчи против Динамо вызывают особые эмоции. Это дерби, это большая игра. Мы с нетерпением ждем встречи с прямыми конкурентами. Посмотрим, как все будет. Приятно участвовать в таких поединках, – сказал Пушич для пресс-службы Шахтера.

К слову, первый поединок между Шахтером и Динамо состоится 27 апреля в рамках 26-го тура УПЛ, а финал Кубка Украины пройдет 14 мая в Житомире.

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