Аль-Джазира в своих официальных соцсетях объявила о подписании контракта с Марино Пушичем. В официальном коммюнике клуб назвал Пушича нидерландцем, хотя 54-летний специалист имеет двойное гражданство – боснийское и нидерландское, а сам он родился в Мостаре.

Пушич нашел себе новую команду – неожиданный выбор экс-наставника Шахтера

Сроки соглашения не разглашаются.

"Я Марино Пушич, и я готов к новому вызову", – отметил Пушич на своей видеопрезентации.

За Аль-Джазиру выступает чемпион мира в составе сборной Франции Набиль Фекир.

После двух туров нового сезона Аль-Джазира идет на 7-м месте турнирной таблицы. На старте чемпионата команда потерпела одно поражение и одержала одну победу.